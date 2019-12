'Ndrangheta, il presidente della Val D'Aosta Fosson indagato per voto di scambio

Il presidente della Regione Valle d' Aosta, Antonio Fosson, è indagato per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Dda di Torino sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 in Valle d'Aosta da parte della 'ndrangheta. Lo ha appreso l'ANSA.



Oltre a Fosson sono indagati, per lo stesso reato, anche alcuni assessori e consiglieri regionali. L'indagine è stata svolta dai carabinieri di Aosta. Oltre a Fosson (ex senatore della Repubblica) hanno ricevuto un avviso di garanzia nelle scorse settimane anche gli assessori regionali Laurent Viérin (turismo e beni culturali), ex presidente della Regione, e Stefano Borrello (opere pubbliche), e il consigliere regionale Luca Bianchi. Questi ultimi tre sono già stati interrogati dagli inquirenti. L'inchiesta è coordinata dal pm Valerio Longi. Venerd√¨ 13 Dicembre 2019, 18:00

