Nave Diciotti, Salvini su Fb: «Il Procuratore vuole i miei dati, per fare cosa?». Poi attacca la Boldrini: «Pensi agli italiani»

«Il Procuratore di Agrigento ha chiesto ufficialmente i miei dati anagrafici. Per fare cosa??? 😁Non perda tempo, glieli do io. Matteo Salvini, nato a Milano il 9/3/1973, residente a Milano in via xxx, cittadinanza italiana». Così il Ministro dell'Internosu Facebook commenta la richiesta dei data inoltrata dal Procuratore diin merito al caso della«Se vuole interrogarmi - prosegue nel post - o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte! P.s. Nonostante insulti, minacce, inchieste e vergogne europee, sto lavorando per chiudere la “pratica Diciotti” senza che a pagare stavolta siano gli Italiani, visto che abbiamo accolto e speso abbastanza. Vi voglio bene Amici!».«Laè rimasta scioccata perché i passeggeri della Diciotti 'non hanno accettato il cibò. Questa vive su un altro pianeta... Un pensiero ai milioni di italiani in condizione di povertà che quel cibo lo avrebbero accettato volentieri». Scrive su twitter Salvini.