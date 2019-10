Naufragio a Lampedusa, Salvini: «Colpa del buonismo, in un mese triplicati gli sbarchi»

Leggi anche > Migranti, naufragio a Lampedusa: almeno 9 morti, decine di dispersi «La cronaca torna a regalarci altri morti a Lampedusa, figli del buonismo, della riapertura dei porti, del rinnovato entusiasmo degli scafisti». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega in un video su Facebook. «Se in un mese - ha aggiunto - si sono triplicati gli sbarchi, se c'è un governo che lascia intendere che c'è posto per tutti, che c'è cittadinanza e ius soli per tutti, è chiaro che il messaggio è devastante nell'era di internet. Questi morti chi li piange? Chi ha permesso che riprendessero i traffici», ha concluso.

«Questa notte è stata un disastro a Lampedusa. C' erano addirittura gli elicotteri con le entrate e le uscite della Guardia Costiera, Marina Militare, con decine di migranti arrivati e altre decine in arrivo. Non si può andare avanti così», aveva detto poco prima a Trieste a margine di un incontro in Questura. «Il governo italiano - ha chiosato - in un mese ha vanificato il lavoro di un anno e mezzo e gli scafisti sono gli unici che stanno festeggiando. Spero che a Roma qualcuno si renda conto del disastro di aver triplicato gli sbarchi».

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:09

