Mussolini, via la foto tra i ritratti dei ministri del Mise: «Per evitare polemiche e strumentalizzazioni». La Russa: «Facciamo cancel culture?»

di Redazione web

Via la foto di Mussolini dalle pareti del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 90° anniversario del Mise, che trovò sede nel Palazzo Piacentini, a Roma, dal 30 novembre 1932, si accende la polemica politica sulla presenza di una galleria fotografica con i ritratti di tutti i ministri che dall'epoca ad oggi hanno ricoperto l'incarico. Tra loro, anche Benito Mussolini, in una foto presente nel palazzo. E mentre la querelle politica divampa, il ministro uscente, Giancarlo Giorgetti della Lega, fa sapere in una nota che la foto sarà tolta «per evitare polemiche e strumentalizzazioni».

Crisanti: «Dal Pd voti a La Russa, sono indignato. Poi ci lamentiamo se perdiamo elettori»

Foto di Mussolini

Una note del Mise, spiega che «le iniziative per celebrare l'edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con inaugurazione della mostra 'Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni - prosegue la nota - la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio».

Moto e bici elettriche, sconto fino al 40% con l'Ecobonus: mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per gli incentivi

La reazione di Bersani

Ed anche Pierluigi Bersani chiede che la sua foto sia rimossa, perché non vuole essere appeso, in qualità di ex-ministro, sullo stesso muro insieme a Benito Mussolini, che fra il 1932 e il 1936 assunse diversi ruoli ad interim aggiuntivi al ruolo di capo del governo. E Bersani rilancia la sua disapprovazione in un tweet.

La Russa: «Foto del Duce anche alla Difesa, facciamo cancel culture? »

La foto di Mussolini rimossa dalla mostra al Mise? «C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche all'obelisco al Foro italico… che facciamo 'cancel culture' anche noi?». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, lasciando gli uffici Fdi a Montecitorio dopo aver salutato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Mi giunge notizia che al MISE sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa. — Pier Luigi Bersani (@pbersani) October 18, 2022

«Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, hiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA