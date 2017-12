Multa da centomila euro per gli eletti M5S che cambiano partito. I giuristi: impraticabile

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Sicuramente ci criticheranno, ma per me è sacrosanto: chi entra in Parlamento con un gruppo e cambia gruppo o se ne va a casa o paga una multa profumata". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, in un video postato sul suo profilo facebook in occasione di un incontro a Gorgonzola. "Non esiste che possiamo lasciare gente in Parlamento che si mette in vendita nel gruppo Misto". Dunque "rivendico la possibilità di multare con centinaia di miglia di euro i parlamentari che cambieranno casacca. Ma non credo che ci saranno nel nostro Gruppo". Ma soprattutto, insiste Di Maio, "se dovessimo andare al governo del Paese, inseriremo una norma che impedirà ai parlamentari di restare in Parlamento quando cambiano gruppo, qualsiasi Gruppo. Basta con l'assenza di vincolo di mandato. Se ne è approfittato fin troppo".I giuristi però non ritengono praticabile questa linea. Giusto prevedere strumenti per impedire i cosiddetti cambi di casacca dei parlamentari, ma obbligo di dimissioni o pagamento di multe, come ipotizzato dal Movimento 5 stelle, contrastano con il divieto di vincolo di mandato previsto dalla Costituzione. Lo spiega il costituzionalista Cesare Mirabelli: "Certamente è un'esigenza positiva -sottolinea- evitare questo stravolgente fenomeno dei cambi di casacca, più di 500, che si è verificato in questa legislatura, ma lo strumento non mi sembra adeguato, perchè la nostra Costituzione prevede che il parlamentare eserciti le sue funzioni senza vincolo di mandato. È ipotizzabile un'espulsione dal partito per chi cambia Gruppo ed è possibile, come per ogni associazione privata, rivendicare la titolarità di un credito verso chi ha contratto dei debiti con la forza politica che ha sostenuto la sua campagna elettorale o non ha versato nelle sue casse dei contributi che erano previsti. Ma oltre non si può andare, pretendendo dimissioni dal Parlamento o infliggendo sanzioni se non adempie a questo obbligo"