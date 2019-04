Mose, trovato il "tesoro" di Galan. Le tangenti riciclate nei paradisi fiscali: sequestrati 12 milioni di euro

La ricostruzione dei flussi di denaro legati al Mose e riconducibili a Giancarlo Galan, secondo fonti della Procura della Repubblica di Venezia, è partita dallo studio del commercialista padovano Paolo Venuti, uomo di fiducia dell'ex governatore veneto e ministro. Venuti era finito nella rete delle 35 persone arrestate nel 2014 dalla Guardia di finanza per le tangenti sul Mose. Finito in carcere, ne era uscito riconoscendo di essere stato il prestanome di Galan per quanto riguardava il denaro probabile frutto di tangenti. Gli altri cinque indagati, sempre secondo la Procura lagunare, rientrano nella cerchia dello studio del professionista e delle loro conoscenze.

Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Venezia stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Venezia con cui è stato disposto il, profitto dei reati die dicommessi, a vario titolo, daIl provvedimento è stato adottato all’esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia riguardantiGli indagati veneti del nuovo filone Mose-Galan sono:, 61 anni di, 51 anni di, 77 anni dima residente a, 62 anni diGli accertamenti finanziari e le indagini tecniche hanno consentito di accertare cheavevano garantito, tramite il loro studio professionale,, che dalle indagini sul Mose era risultata essere di fatto riconducibile al Galan. Inoltre, i professionisti avevano messo a disposizione, intestati a società di Panama e delle Bahamas e gestiti da due fiduciari svizzeri, le cui somme sono state successivamente trasferite su un conto corrente presso una banca di Zagabria, intestato alla moglie di un terzo professionista del medesimo studio padovano.Le ulteriori investigazioni e l’esecuzione di una rogatoria in Svizzera hanno permesso di accertare che il ricorso all’interposizione di società in paesi off-shore era stato utilizzato dai professionisti esteri su larga scala e in maniera professionale perInfatti, nel corso della perquisizione presso gli uffici di una società fiduciaria elvetica, è stata sequestrata unache, i quali – pur non avendo i requisiti per l’esercizio dell’attività finanziaria in Italia – li avevano raccolti e fatti transitare su conti esteri intestati a società olandesi, svizzere, rumene, di Panama, Curacao e delle Bahamas, una delle quali aperta tramite lo studio Mossak & Fonseca, emerso nell’ambito dei c.d. “Panama Papers”.Successivamente le somme sono rientrate nella disponibilità degli imprenditori italiani che le hanno utilizzate per effettuareI sequestri sono in corso di esecuzione riguardano, 2 imprese e quote di società e 14 immobili in Veneto e Sardegna.