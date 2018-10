Moscovici a testa bassa conro l'Italia: c'è un governo xenofobo

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Faremo rispettare le regole». Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, rispondendo - a margine dell'International Economic Forum of the Americas presso la sede Ocse di Parigi - a una domanda sulla manovra italiana. Una «crisi tra Bruxelles e l'Italia sarebbe assurda» secondo Moscovici. «Anche gli italiani hanno fatto la scelta di un governo risolutamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, tenta di disfarsi degli obblighi europei». Per questi politici «Bruxelles e l'Europa - aggiunge Moscovici - sarebbero la causa di tutti i nostri mali ed è il momento per il popolo, il vero popolo come potrebbero dire loro, di riprendersi il potere dalle mani dei tecnocrati. È un'idea che è già stata al cuore della campagna per la Brexit, con lo slogan take back control'». Questa visione «è oggi riciclata quotidianamente dagli euroscettici dell'Europa Centrale, dell'Austria o dell'Italia. Orban o Salvini, tutti pretendono di avere il monopolio della rappresentanza della volontà popolarè. È una retorica fallace, ma indubbiamente efficace: i loro successi elettorali ne sono la prova».