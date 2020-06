Morto il senatore Stefano Bertacco di FdI: aveva 57 anni. Giorgia Meloni: «Addio fratello»

È morto oggi a Verona Stefano Bertacco, senatore di Fratelli d'Italia e assessore ai Servizi sociali del Comune. Bertacco si è spento all'ospedale di Borgo Trento, dove era stato ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi della malattia che lo aveva colpito l'anno scorso. Aveva 57 anni. Cresciuto politicamente nel Movimento Sociale Italiano, Bertacco era poi confluito in Alleanza Nazionale per poi passare recentemente a Fratelli d'Italia. È stato a lungo impegnato anche nell'associazione Agaras che sostiene la Comunità di San Patrignano.



Cordoglio per scomparsa di Bertacco è espresso dal coordinatore veneto della Lega, Lorenzo Fontana: «Lo ricordiamo come un uomo, un amico e un esponente delle istituzioni che si è sempre speso per Verona, per i Veronesi, soprattutto per le persone con fragilità», scrive in una nota.



IL CORDOGLIO DI GIORGIA MELONI. «Non ce l'ha fatta il senatore Stefano Bertacco, tra i migliori combattenti che la Destra italiana abbia potuto vantare. Quando l'ho visto l'ultima volta, dieci giorni fa, ho pensato che la vera forza non ha bisogno di essere aggressiva. La vera forza ha esattamente il volto di Stefano: gentile, sorridente, rassicurante. Era sicuro che avrebbe vinto lui sulla malattia, e forse in fondo l'ha fatto. Stefano, tutti noi siamo stati fieri di averti al nostro fianco, e combatteremo anche nel tuo nome, per l'Italia fiera e giusta che tu sognavi. Addio, fratello. Ti voglio bene». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 19:46

