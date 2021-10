Morto Raffaele Tiscar, ex deputato Dc: aveva 65 anni. Fatale un incidente in moto

Incidente stradale in provincia di Como, morto a 65 anni l'ex deputato Raffaele Tiscar. Nato a Bari e cresciuto in Toscana, fu eletto consigliere comunale a Firenze per la Democrazia cristiana, poi fu anche assessore alla Casa del capoluogo. Nel 1992 fu eletto alla Camera dei deputati per la Democrazia Cristiana nella circoscrizione di Firenze-Pistoia.

L'incidente è avvenuto ieri quando Raffaele Tiscar, in sella alla sua moto Bmw di grossa cilindrata, si stava dirigendo da Como verso Erba e, all'altezza di un distributore di benzina ad Albese con Cassano, è finito contro le auto in sosta. Non è stato ancora chiarito se a causa di un malore o nel tentativo di evitare un veicolo che arrivava in senso opposto. Inutili i soccorsi.

Raffaele Tiscar, dopo l'esperienza alla Camera, si era ritirato dalla politica, lavorando nel settore dell'acqua e dei servizi, mentre dal 2005 al 2010 è stato direttore del Dipartimento Reti e servizi di pubblica utilità della Regione Lombardia. Durante il governo Renzi fu nominato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 'Lele' Tiscar, che viveva a Como dal 2010, era anche presidente del Consorzio Erbese Servizi alla persona di Erba.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Ottobre 2021, 12:32

