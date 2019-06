Morto Luigi Biscardi, fratello di Aldo: aveva 91 anni, era stato senatore fino al 2001

Grave lutto per la famiglia Biscardi e per la politica italiana: è morto, senatore della Repubblica dal 1992 al 2001. Grande studioso, in Parlamento prima nel Gruppo Misto poi con la Sinistra democratica-L'Ulivo, Biscardi: era nato a Larino, in provincia di Campobasso, il 13 settembre 1928.Oltre all'impegno in politica, Luigi era famoso per essere il fratello maggiore di Aldo, noto giornalista sportivo, celebre per il suo "Processo" che andava in onda il lunedì in cui si parlava della giornata domenicale di Serie A di calcio. Aldo è morto un anno e mezzo fa, l'8 ottobre 2017, a Roma. Luigi Biscardi è stato per anni preside del Liceo Classico 'Mario Pagano' di Campobasso.