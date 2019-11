È morto Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 Stelle. Denunciò i veleni della terra dei fuochi

Sabato 23 Novembre 2019, 09:14

È morto questa notte il senatore del Movimento 5 Stelle,. Professore ordinario di Geologia all'Università Federico II di Napoli, aveva 75 anni ed era malato da tempo. Ortolani, su Facebook, aveva denunciato di avere due tumori «per colpa dei veleni in Campania».Trai i tanti compagni di partito che lo ricordano in questi minuti su Facebook spicca il post del capo politico del M5S Luigi Di Maio. «Si è spento il professor Franco Ortolani, Senatore del MoVimento 5 Stelle.Una vita - scrive di Maio - dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente.Quando c’era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c’era sempre».