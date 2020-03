Patuanelli: «Finanziamento plurimiliardario per la Cigs in deroga. Vogliamo evitare che la gente sia licenziata»

«Il primo elemento forte che stiamo mettendo in campo è quello di consentire agli imprenditore di non licenziare in questo momento e lo facciamo attraverso strumenti di cassa integrazione straordinaria in deroga che avranno un finanziamento plurimiliardario nel decreto di domani». Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ospite di 'Stasera Italià interviene sui prossimi strumenti per imprese e lavoratori costretti a fermarsi a causa dell'emergenza coronavirus.



Il ministro ha poi aggiunto che il decreto che il governo si appresta a varare per ridurre l'impatto economico del coronavirus permetterà di «interrompere il pagamento di ritenute, contributi, scadenze fiscali e tributarie». Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Marzo 2020, 21:10

