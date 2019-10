"Piccolo infortunio, sono caduta e ho un piede fratturato. Lo dico sapendo che per alcuni giorni avrò bisogno di più aiuto, ma che in fondo posso sorridere lo stesso e trovare il bello anche qui... perché solo se si gioca in squadra si gioca bene". Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, postando una foto che la ritrae al lavoro in ufficio con due stampelle appoggiate alla scrivania.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA