Giorgetti scredita Borghi sui minibot: «Chi gli crede? Non sono verosimili»

No di Confindustria. I minibot? «Lo abbiamo detto, mi sembra che ormai siano superati. Bisogna distinguere gli strumenti dai fondamentali. I fondamentali sono ridurre il debito e pagare i debiti con le imprese: non li risolviamo individuando strumenti ma individuando risorse e agendo con coerenza»: lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della giornata di colloqui franco-italiana organizzata a Parigi da Luiss, Sciences Po e The European House Ambrosetti.

il sottosegretario leghista allo Sport, Giancarlo Giorgetti , ha commentato con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, parlando a Losanna con i giornalisti. «C'è ancora chi crede a Borghi? Ma vi sembrano verosimili i minibot? Se si potessero fare, li farebbero tutti».