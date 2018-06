Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo proveniente dal Nord Africa è in rotta su Malta. Se l'isola-Stato non le permetterà di attraccare scatterà lo stop voluto dal vicepremier leghista e all'imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia. Una misura, quella della chiusura dei porti, che sarebbe senza precedenti.