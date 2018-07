Una nave con 450 migranti a bordo si dirige verso l'Italia

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

». Ad annunciarlo, in un post su, è Matteoche però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in un nostro porto. «Abbiamo già dato, ci siamo capiti?», scrive il ministro dell'Interno.LEGGI ANCHE«Un barcone con 450 CLANDESTINI a bordo - spiega Salvini - è da questa mattina in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire. A distanza di ore però nessuno si è mosso, e il barcone ha ripreso a navigare in direzione Italia. Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?».