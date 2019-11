Migranti, Salvini: «Oltre 200 arrivi in poche ore, Governo complice o incapace?»

«Più di 200 arrivi di immigrati in poche ore, grazie a ong e rimorchiatori. In tutto novembre 2018 avevamo contato 980 sbarchi: governo di complici o di incapaci?». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.



«Avete fatto nascere un governo contro il popolo, contro il buonsenso - dice Salvini attaccando Pd e M5S - contro la democrazia? E adesso dimostrate cosa sapete fare». «Questa settimana comincia la discussione sulla manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cazzate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l'Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse».



E ancora: «La vedete la neve? A me piace, sarò un bambinone ma è spettacolare. Speriamo inizi una buona stagione, anche per gli albergatori e il turismo. Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti, ogni giorno si inventano una nuova tassa, speriamo non si inventino anche una tassa sulla neve, ci aspettiamo di tutto». Domenica 3 Novembre 2019, 12:46

