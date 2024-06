Migranti, Meloni: «La mafia si è infiltrata nella gestione del decreto flussi»

di Alessandra Severini

La criminalità organizzata ha messo le mani nella gestione de flussi migratori regolari. La premier Meloni ha lanciato un allarme inquietante comunicando al Consiglio dei ministri di aver presentato un esposto alla procura antimafia sugli ingressi in Italia di lavoratori stranieri che negli ultimi anni si sono avvalsi dei decreti flussi.

«I flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengano utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare» ha spiegato la premier, evidenziando che «dal monitoraggio dell'applicazione delle norme emergono dati allarmanti». In particolare in alcune Regioni, «su tutte la Campania, registriamo un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari durante il click day totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese».

Social card «Dedicata a te», 500 euro per 1,3 milioni di italiani: come funziona e chi ne ha diritto

Napoli sarebbe il capoluogo dove è stato registrato il maggior numero di richieste per il nulla osta nello scorso click day. Al click day del decreto flussi 2022, il maggior numero di istanze arrivò dalla Campania, 109.716, cinque volte tanto quelle di Lazio e Veneto. Le parole della presidente del Consiglio sono state lette come l'ultimo capitolo del duello con il governatore campano De Luca. Ma il sistema delle false assunzioni dei migranti eludendo il decreto flussi è già conosciuto dalle procure italiane.

Meloni oggi sarà in Albania per verificare lo stato dei lavori per la costruzione dei due centri per migranti assieme al primo ministro albanese Edi Rama. Nonostante le polemiche per gli alti costi dell'operazione con Tirana, la premier tira dritto e ieri con orgoglio ha rivendicato che il suo governo «ha abbattuto del 60% gli arrivi illegali» rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il Viminale calcola 21.574 migranti sbarcati finora da gennaio, contro i 51.628 dei primi cinque mesi dell'anno scorso. Un risultato «possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i Paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa» ha sottolineato la premier, convinta che un effetto deterrenza verrà anche dall'accordo con l'Albania.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 07:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA