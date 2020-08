Migranti, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese fa il punto sul numero delle persone straniere arrivate in Italia nel 2020: 14 mila arrivi, con boom di sbarchi a luglio. «Circa 14mila migranti sono arrivati dall'inizio dell'anno. Il numero che ha fatto alzare l'asticella è quello che deriva dal mese di luglio, quando c'è stata una fortissima crisi politica ed economica in Tunisia e persone che non avrebbero mai pensato di abbandonare il proprio Paese e si sono avventurate verso le nostre coste», ha detto il ministro Lamorgese intervistata a Santa Severa da Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.



Lamorgese: «Chiuso il lavoro su decreto immigrazione»

Il lavoro sul decreto immigrazione «è chiuso. Sto aspettando il parere dell'Anci perché cambia un pò il sistema di accoglienza. I Centri di accoglienza dovranno essere gestiti dai Comuni. Spero di poter mandare il testo a Palazzo Chigi prima di ferragosto, poi se ne parlerà a settembre. La cosa importante è aver trovato un testo condiviso con la maggioranza», ha detto il ministro dell'Interno.

« Covid complica le cose »

«Abbiamo cercato di organizzare tutto per evitare che ci siano contagi e cercare di isolare coloro che sono positivi tenendo presente che le collettività non li accettano. E il Covid rende ancora più complicate le cose, anche per i migranti e per il fatto che noi li teniamo in quarantena», ha detto il ministro Lamorgese intervenendo sul tema dei migranti al Caffeina Festival a Santa Severa.

Lamorgese: «Sono ministro tecnico, non attaccata alla poltrona»

«Io non mi appassiono a questo genere di discussioni che appaiono sui giornali, io sono un ministro tecnico e quindi non sono attaccata alla poltrona come può capitare ad altri. Fare il ministro dell'Interno è un lavoro difficilissimo dove non si raccontano chiacchiere ma ci vogliono i fatti. Io so che lavoro tutta la giornata con grande impegno perché di problemi ce ne sono tanti e ogni giorno ce ne sono diversi», ha detto il ministro dell'Interno.







