LA RISOLUZIONE

La maggioranza impegna il governo a «proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi (Edis), di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset - ad esempio eurobond) e di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito».



Nel testo della risoluzione di maggioranza sul Mes, 8 pagine in tutto, si rimarca anche l'impegno ad «assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del Mes». In particolare, si prevede «il pieno coinvolgimento del Parlamento in un'eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione».



Nella risoluzione di maggioranza sul Mes, si chiede di «escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche e istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale», oltre a «escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico».



CONTE ALLA CAMERA

Sul Mes «l'Italia non ha nulla da temere anche perché il suo debito è pienamente sostenibile, come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione, e come confermano i mercati», ha detto Giuseppe Conte riferendo alla Camera.



«Bisogna stare attenti a insinuare dubbi e paure nei cittadini italiani, tanto più che quantomeno alcune delle posizioni che si sono delineate nel corso del dibattito pubblico hanno disvelato il malcelato auspicio di portare il nostro Paese fuori dall'euro-zona o, addirittura, dall'Unione europea. Se questo è l'obiettivo allora converrebbe chiarirlo in modo esplicito, affinché il dibattito pubblico sia trasparente e i cittadini italiani possano essere informati di tutte le implicazioni che tali posizioni portano con sé».



«La revisione del trattato sul Mes non apporta modifiche sostanziali al trattato già esistente e - in particolare - non introduce, ed è nostra ferma intenzione che questo non accada, alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato, ma lascia alla Commissione europea il fondamentale ruolo di valutarne la sostenibilità e di assicurare la coerenza complessiva delle analisi macroeconomiche effettuate sui Paesi membri».



«Il Governo continuerà a operare secondo una logica

Dopo lunghissime trattative fontihanno fatto sapere che la maggioranza, a notte fonda, intorno alle 2,30, ha finalmente raggiunto l'accordo sul. «Confermata la logica del pacchetto (Mes, Bicc, Unione bancaria, ndr). Siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede le modifiche richieste dal Movimento», dicono le fonti e precisano che «ci sarà un nuovo round in parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo». Le stesse fonti garantiscono che «ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio».Gli scontenti nel Movimento, tuttavia, non mancano e ora si incrociano le dita per superare la «trappola» del Senato dove i margini numerici sono strettissimi. Per l’ok alla risoluzione sul Mes basta la maggioranza semplice ma se sì scendessero sotto la soglia della maggioranza assoluta (161 senatori), il governo pure con il via libera in tasca potrebbe subire dei contraccolpi politici. Di certo voteranno no alla risoluzione le opposizioni. Probabilmente Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia presenteranno proprie risoluzioni alternative.