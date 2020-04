Mes, Conte: «Non ha senso discuterne ora. Io trasparente, ultima parola alle Camere»

Conte e il Mes.

delle spese sanitarie» per attivare il Mes in chiave di contrasto delle conseguenze economiche del Coronavirus «e valutare adesso se all'Italia converrà o meno attivare questa nuova linea di credito significa logorarsi in un dibattito meramente astratto e schematico». Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook, in cui si esprime sulle polemiche che in queste ore si stanno registrando non solo tra maggioranza e opposizione ma anche all'interno della stessa maggioranza.

«Bisognerà attendere - spiega il capo del Governo - prima di valutare se questa nuova linea di credito sarà collegata a meccanismi e procedure diversi da quelli originari. Se questo nuovo strumento finanziario presenterà caratteristiche effettivamente differenti dal Mes, per come finora utilizzato. Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine, quando saranno concretamente elaborati il term sheet (contenente le principali caratteristiche del nuovo strumento), i terms of reference (che definiranno termini e condizioni della linea di credito) e, infine, il Financial Facility Agreement, le condizioni di contratto che verranno predisposte per erogare i singoli finanziamenti. Solo allora potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l'ultima parola. Prima di allora - secondo Conte potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 19:12

