Conte, frecciata di Mentana: «Niente diretta tv se avessimo saputo dell'uso personale della conferenza stampa». Salvini applaude

«Grazie al direttore Enrico Mentana , sicuramente non accusabile di salvinismo o leghismo, per la sua lezione di stile ed educazione civica al signor Conte. Ps La Lega fu l'unica a votate no al Mes nel 2012. #contebugiardo ».

Giorgia Meloni durissima: «Mai visto nulla del genere nella storia della democrazia»

Lo scrive su Twitter Matteo Salvini riportando le parole del direttore del Tg La7: «Se avessimo saputo che Conte avrebbe fatto un uso personale della conferenza stampa attaccando l'opposizione non avremmo mandato in onda quella parte».

