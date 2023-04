Vignetta su Arianna Meloni e Lollobrigida, la premier (e sorella) Giorgia: «Cattiveria senza limiti»

di Redazione web

Un uomo e una donna a letto, lui ha la pelle scura e tra loro è evidente ci sia un'intimità rubata. Tanto che lui chiede: «E tuo marito?». La risposta di lei è pronta: «Tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica». Questo il dialogo immaginato da Natangelo e riportato in una vignetta pubblicata sul Fatto Quotidiano, dove la donna che parla è la moglie del ministro Lollobrigida e sorella del premier. A difesa di Arianna Meloni si è levato compatto FdI, e ovviamente la sorella Giorgia.

Giorgia Meloni difende la sorella: «Allusioni indegne»

«Quella ritratta nella vignetta è Arianna. Una persona che non ricopre incarichi pubblici, colpevole su tutto di essere mia sorella. Sbattuta in prima pagina con allusioni indegne, in sprezzo di qualsiasi rispetto verso una donna, una madre, una persona la cui vita viene usata e stracciata solo per attaccare un governo considerato nemico». Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, postando la vignetta del Fatto quotidiano. «E il silenzio assordante su una cosa del genere, da parte di quelli che dalla mattina alla sera pretendono di farci la morale, dimostra plasticamente la malafede della quale siamo circondati - aggiunge - . Ma se qualcuno pensa di fermarci così, sbaglia di grosso. Più sono circondata da questa ferocia, più sono convinta di dover fare bene il mio lavoro. Con amore. La cattiveria senza limiti la lasciamo agli autoproclamatisi 'buoni'».

Le reazioni

Solidarietà bipartisan è stata espressa nei confronti di Arianna Meloni.

Esprimo la mia vicinanza e solidarietà ad Arianna Meloni, sorella del Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni, per l’infelice vignetta che colpisce lei e la sua famiglia.

Che la condanna sia unica da parte di tutte le forze politiche. — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) April 20, 2023

La vignetta sulla famiglia Lollobrigida è sessista e disgustosa! Piena solidarietà ad Arianna Meloni e alla sua famiglia. — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) April 20, 2023

La vignetta del @fattoquotidiano è sessista, vergognosa e indegna. Esprimo la mia solidarietà ad Arianna Meloni e al ministro #Lollobrigida. — Gian Marco Centinaio (@giamma71) April 20, 2023

Questa vignetta fa schifo pic.twitter.com/O1SS7gznBh — Alessia Morani (@AlessiaMorani) April 20, 2023

Si possono condividere o meno le parole del ministro Lollobrigida, ma coinvolgere la famiglia è un atto di violenza insopportabile, anche se sotto forma di sedicente satira. La vignetta del @fattoquotidiano è ributtante: solidarietà a @FrancescoLollo1 e alla sua famiglia. — Mariastella Gelmini (@msgelmini) April 20, 2023

