Giorgia Meloni dedica il 25 aprile a Paola Del Din, la partigiana "Renata": chi è

Giorgia Meloni ha dedicato la festa della liberazione alla partigiana Paola Del Din. «Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Fu la prima donna italiana - ricorda la presidente del Consiglio - a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d'oro al valor militare, che ancora oggi, quasi settant'anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio»

Chi è Paola Del Din

Ad agosto compirà cent'anni ed è una delle ultime testimoni dirette della Resistenza: Paola Del Din, Medaglia d'oro al valor militare, era una giovane studentessa di Lettere quando la Seconda guerra mondiale e l'occupazione dell'Italia dopo l'8 settembre 1943 la trascinarono in qualcosa di enorme e violento. Lasciò gli amati libri e imbracciò le armi, scendendo in campo contro i nazifascisti, da patriota (non ama il termine partigiana) nelle fila dell'eroica Brigata Osoppo, in Friuli Venezia Giulia. Ma anche come agente dei servizi britannici dello Special Operations Executive (Soe), per i quali sarà nota con il nome in codice Renata, in onore del fratello Renato, ucciso durante un assalto a una caserma dei repubblichini nel 1944. Una missione e un ruolo pericolosissimi che la portarono persino a paracadutarsi oltre le linee nemiche dopo un addestramento di qualche giorno.

