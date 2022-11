Meloni in Europa: «Tagliare le bollette ad ogni costo»

di Alessandra Severini

Debutto in Europa da presidente del consiglio per Giorgia Meloni che domani sarà a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni Ue. Un viaggio importantissimo che dovrà anche smorzare lo scetticismo con cui il suo ingresso a Palazzo Chigi è stato accompagnato in molte cancellerie europee.

IDEA DI EUROPA «La mia idea di Europa è quella di un’Europa confederale in cui viga il principio di sussidiarietà – ha spiegato Meloni - Non faccia Bruxelles quello che può fare meglio Roma, non agisca Roma lì dove, da soli, non si è competitivi». Per dirla più semplicemente: «Non converrebbe lasciare agli Stati nazionali il dibattito sul diametro delle vongole e occuparsi invece a livello comunitario dell’approvvigionamento energetico?».

IL PROGRAMMA Meloni è attesa nel pomeriggio nella sede del Parlamento Europeo dove incontrerà la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Successivamente è previsto il faccia a faccia con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e, infine, con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

UCRAINA Meloni assicurerà che l’impegno italiano non verrà meno e entro fine dicembre verrà approvato il nuovo decreto per l’invio di armi a Kiev.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 20:31

