Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni dopo la multa per il pandoro Balocco: «Beneficenza solo per i propri cachet»

di Redazione web

Giorgia Meloni dal palco di Atreju ne ha per tutti. Da Schlein fino a Chiara Ferragni. L'influencer entra nel discorso del premier, che non le risparmia un attacco dopo la multa per il pandoro di beneficenza Balocco: «Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari».

«Il vero modello - insiste il premier - è di chi quell'eccellenza italiana la ingegna e la produce, che ha successo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio, e ai giovani dobbiamo insegnare che creare quei prodotti è più straordinario crearli che imparare a mostrarli».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA