Diretta governo, oggi Centrodestra al Colle: stasera l'incarico a Meloni

La diretta della giornata politica di oggi, venerdì 21 ottobre 2022. Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo aver ricevuto il centrosinistra ed il Misto di entrambi i rami del Parlamento, il presidente Sergio Mattarella alle 10,30 avrà nello studio alla Vetrata i rappresentanti del centrodestra, con una delegazione a cui prenderanno parte tutti i leader e che sarà guidata da Giorgia Meloni. A quanto si apprende, sarà proprio solo Meloni a rendere dichiarazioni ai giornalisti per l'intera coalizione al termine della consultazione con il Presidente della Repubblica.

Sentite le ragioni della maggioranza possibile, il Capo dello Stato avrà in mano tutti gli elementi per conferire un incarico, presumibilmente a Giorgia Meloni. Incarico che potrebbe arrivare oggi stesso alla leader di Fdi. Ove ci sarà un incarico, a prescindere che lo accetti o meno con riserva, il presidente del Consiglio incaricato per prassi deve andare a comunicarlo personalmente al presidente della Camera (in base alla regola della 'cullà, il nuovo governo nascerà prima a Montecitorio) e poi al presidente del Senato. Infine, dovrà recarsi a Palazzo Chigi a notificare l'incarico al presidente del Consiglio in carica. Ma sui tempi di quando tutto ciò avverrà nessuno, se non il capo dello Stato, può avere certezze.

Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al @Quirinale per le #consultazioni con il Presidente della Repubblica #Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo. pic.twitter.com/GZzxDKzz4l — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 20, 2022

