Meloni in Albania: «I due centri italiani per i migranti operativi dal primo agosto 2024». La visita con Rama all'hotspot di Shengjin

di Redazione web

«Il complesso dei due centri sarà operativo dal primo agosto 2024». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese Edi Rama dopo la visita all'hotspot per migranti a Shengjin, in Albania.

Meloni: «Italia e Albania sono nazioni amiche»

«Italia e Albania sono storicamente nazioni amiche, che sono abituate a collaborare insieme e io voglio ringraziare ancora una volta il primo ministro Rama e il popolo albanese per aver offerto il loro aiuto e aver stretto con noi un accordo di grande respiro europeo». Lo ha detto la premier durante le dichiarazioni congiunte con il primo ministro albanese.

La solidarietà all'Albania

«Voglio esprimere solidarietà all'Albania e al suo popolo, per la campagna denigratoria contro l'Albania, dipinta come un narco-Stato governato dalla criminalità organizzata: non è la prima volta che l'Albania offre il suo aiuto all'Italia, ma in tutti gli altri casi è stata raccontata come una nazione con sincera voglia di far parte della casa comune europea».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA