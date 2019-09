Voli di Stato, Corte dei Conti archivia la posizione di Salvini: «Ma erano illegittimi»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 14:20

die del suo staff, effettuati con velivoli della Poliziae del Corpo Nazionale dei, potrebbero essere illegittimi, anche se non hanno provocato nessun danno erariale. L’ha stabilito la Procuradella Corte dei Contidel Lazio, che ha trasmesso gli atti del fascicolo ai colleghi di piazzale Clodio. Per il procuratore capo Andrea Lupi, nonostante non ci sia stato uno spreco di denaro, quei voli hanno rappresentato per Salvini un vantaggio, che potrebbe tradursi in un’ipotesi di abuso d’ufficio.I mezzi, infatti, sarebbero stati utilizzati in modo illegittimo, perché si tratta di velivoli acquistati “per finalità prettamente operative e non per il trasporto di autorità, neanche per agevolare lo svolgimento della loro attività istituzionale”, si legge nella richiesta di archiviazione trasmessa ai pm penali. Ora sarà la procura di piazzale Clodio a prendere in carico il fascicolo.