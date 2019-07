Finanziamenti russi alla Lega, c'è audio. Salvini: «Mai preso un rublo». M5S: «Non facciamo interessi altri Paesi»

Una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega. È quanto emerge da un audio diffuso in esclusiva dal sito Usa BuzzFeed. Il sito di informazione spiega che il 18 ottobre scorso Gianluca Savoini, dell'entourage del leader leghista, si è incontrato con altre 5 cinque persone, due italiane e tre russe, allo storico Hotel Metropol di Mosca. E nell'audio ottenuto, scrive BuzzFeed, «si sentono negoziare i termini di un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini, attraverso un canale segreto». Nell'audio si sente Savoini dire in inglese: «Il prossimo maggio ci saranno le elezioni in Europa. Noi vogliamo cambiare l'Europa. E una nuova Europa deve essere vicina alla Russia come prima, perché vogliamo riprenderci la nostra sovranità. Salvini è il primo che vuole cambiare l'Europa. Insieme ai nostri alleati in Europa». Nella registrazione, spiega ancora BuzzFeed, Salvini viene descritto con entusiasmo dai russi come «il Trump europeo».

«Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca, ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi». Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli, in riferimento a quanto pubblicato su sito britannico Buzzfeed. Il «plenipotenziario di Salvini» sarebbe Gianluca Savoini, presidente dell'associazione indipendente Lombardia-Russia.

We have obtained a secret audio recording of a Moscow meeting between three Russian operatives and a close aide to Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini negotiating a plan to pump money from a Russian oil deal into Salvini’s far-right Lega partyhttps://t.co/Qdwx8rO7BD — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 10 luglio 2019

Al momento «le uniche evidenze reali di chi ha preso soldi sono quelle di +Europa, che li ha presi da Soros, uno che vuole finanziare con i suoi soldi l'emigrazione di massa in Europa». Così fonti parlamentari della Lega, sottolineando come sulla vicenda degli incontri di presunti emissari della Lega con i russi per ottenere finanziamenti «ci sono solo illazioni, nessuna prova». «Si tratta di notizie che erano già uscite, senza fondamento, cose già scritte, che fanno uscire per vendere qualche copia di più». «Quei virgolettati c'erano già, mancavano gli audio», aggiunge la stessa fonte.

«Avere le mani libere significa questo: non rispondere a nessuno di questi colossi, così come non ci facciamo piegare dai Benetton sulla tragedia del Ponte Morandi»: così sulla pagina Fb del M5S sul caso Lega-Russia. «Il M5S risponde solo ai cittadini, dipende da loro. Punto! Quindi queste storie non ci sfioreranno mai e non devono, ovviamente, nemmeno sfiorare il governo. Noi spieghiamo sempre nel dettaglio ogni cosa, inoltre, e ci aspettiamo che tutte le forze politiche facciano lo stesso - si legge ancora -. Si chiama trasparenza ed è il minimo sindacale!».

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA