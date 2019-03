Matteo Salvini compie 46 anni, super festa con il Milan e in regalo la coppa dei Campioni

Lui, una torta gigante e un solo commento: grazie! Accanto un cuoricino rosso. È questo il post che compare sulla pagina facebook del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi compie 46 anni. Sotto una raffica di auguri.





«Lasci perdere la Tav»; «Non buttare questi nove mesi x la Tav»; «Auguri Capitano e mi raccomando non faccia cadere il governo sulla tav»: la Torino-Lione è un leitmotiv tra i quasi ottomila post di auguri al leader leghista sul social, dove i suoi sostenitori lo esortarlo a non rischiare per non fare cadere il governo.



Poi anche un pranzo di compleanno a Milano per Matteo Salvini che ha festeggiato i suoi 46 anni all'hotel Principe di Savoia con 250 persone invitate dalla società 'Amici della Lirica'. Dopo il pranzo a base di risotto alla milanese e torta di compleanno, il vicepremier e ministro dell'Interno, ha ricevuto in dono una riproduzione della coppa dei Campioni, ornata da sciarpe del Milan, con incisa la scritta 'al nostro grande Capitano. Auguri Matteo'. Insieme a lui al tavolo anche lo storico capitano del Milan, Franco Baresi, che gli ha consegnato la maglia numero 6 autografata. «Come Baresi io non cambio maglia», ha commentato Salvini, che ha anche ricordato, parlando con gli invitati, la gioia provata a Manchester, alla finale di Champions League del 2003, dove il Milan ha battuto la Juventus ai rigori. Al pranzo era presente anche il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, e diversi esponenti della Lega. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA