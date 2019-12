Frase sessista di Salvini contro la ministra Azzolina scatena gli odiatori del web

Lunedì 30 Dicembre 2019, 08:57

La frase sessista di per sé inqualificabile è resa ancora più sgradevole e pesante dal fatto che a veicolarla è il leader della Lega, Matteo Salvini che stavolta se la prende con il neo ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina . Ancora una volta l'ex ministro dell'interno ha postato sui social la foto di una esponente politica avversaria accompagnandola da un commento equivoco a sfondo sessuale, giocando sul doppio senso degli orali e degli esami scolastici. Inutile dire che sulla pagina di Facebook si è immediatamente scatenata la corsa ai commenti offensivi, maliziosi, pieni di allusioni.Lucia Azzolina è solo l'ultima parlamentare che finisce nel mirino di Salvini. Ed è una sequela iniziata con la ormai famosa bambola gonfiabile sul palco che raffigurava Laura Boldrini. Anche in quel caso si mise in moto la macchina di denigrazione sessista e sul web si riversò l'odio non solo nei confronti della ex presidente della Camera, ma nei confronti delle donne.Il botta e risposta si è poi spostato su Elena Boschi, oggetto di alcune puntate machiste e di sfottò a firma di Salvini. Inutile dire che ogni volta la reazione degli haters non si è fatta attendere, rovesciando su Twitter e Facebook fiumi di volgarità e pensieri rozzi. Dal parlamento i toni sessisti di Salvini si sono spostati anche fuori denigrando anche Luciana Littizzetto e poi la 'capitana' Carola Rackete. Anche in questi due casi l'esempio negativo fornito dal Capitano ha attirato emuli. E le frasi che si sono lette sotto quei post erano quasi tutte semplicemente oscene e imbarazzanti.Proprio come per la neo ministra Azzolina alla quale sono stati rivolti dai navigatori del web sotto il post di Salvini, sollecitazioni volgari e irripetibili. Anche recentemente ci sono state diverse parlamentari che hanno lanciato un appello al leader della Lega a non prendersela con le donne e a lasciare da parte il sessismo nella contesa politica. Finora però l'appello è rimasto inascoltato.