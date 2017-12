Mattarella scioglie le Camere: al voto il 4 marzo

ROMA - Al voto il 4 marzo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto oggi il Parlamento. Il capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato prima il premier Paolo Gentiloni e subito il presidente del Senato Pietro Grasso e della Camera Laura Boldrini. Si chiude dunque la legislatura iniziata con il voto del 24 e 25 febbraio 2013. Resta ora da fissare la data delle elezioni, che dovrebbero tenersi il 4 marzo prossimo.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si legge in una nota del Quirinale.



Il Consiglio dei ministri si è poi riunito a Palazzo Chigi e ha fissato le elezioni come previsto per il 4 marzo prossimo.

