Mattarella: «Quando si fanno certe esortazioni si rifletta sui limiti dei miei poteri»

Serve il «rispetto rigoroso delle regole della Costituzione., rivolte al Presidente della Repubblica, perché assuma questa o quell'altra iniziativa,. In questo modo».Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in una cerimonia al Quirinale sui magistrati vittime di terrorismo e mafia. «In quest'anno cosi difficile per la magistratura italiana cadono gli anniversari di magistrati che hanno perso la vita a causa del loro impegno». La fedeltà alla Costituzione «è l'unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato. L'unica fedeltà alla quale attenersi e sentirsi vincolati», ha aggiunto Mattarella.