Covid, positivo l'autista di Mattarella

Ancora un caso di Covid al Quirinale. Secondo indiscrezioni, anche uno degli autisti del Presidente della Repubblica sarebbe risultato positivo. Sergio Mattarella per fortuna non ha avuto contatti con lui da 20 giorni. Solo tre settimane fa uno dei cinque chef che dirige la cucina del Quirinale e due persone dello staff mensa erano risultate positive al Covid. In seguito anche il portavoce del presidente, Giovanni Grasso aveva annunciato di essere positivo e sintomatico. Naturalmente sono state effettuate le sanificazioni necessarie.

Ieri il presidente, nel messaggio inviato in occasione della Giornata delle Forze Armate è tornato a chiedere «responsabilità, determinazione, probità nei momenti difficili come quello attuale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 08:30

