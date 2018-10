Mattarella convoca Conte e i ministri in vista del Consiglio Ue

L'auto scivola nel torrente, bambina di 8 anni salva se stessa e la mamma

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come di consueto Sergio Mattarella ha riunito a pranzo il premier e i ministri in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Poco o nulla filtra dal Quirinale, ma seduti intorno allo stesso tavolo c’erano tutti coloro che nel governo stanno spingendo nella direzione di una manovra economica più ponderata e più rassicurante per le cancellerie europee e i mercati: Giuseppe Conte, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Giancarlo Giorgetti, più Elisabetta Trenta e Adriano Bonafede che su questa materia non hanno un ruolo di primo piano.Da tempo Mattarella ha manifestato la sua preoccupazione per la tenuta dei conti e ha ricordato il dettato costituzionale che impegna il governo al rispetto dei saldi e la sostenibilità del debito. Raccomandazioni che senza meno il Presidente ha ripetuto a Conte agli altri ministri anche oggi.