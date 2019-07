Mattarella, cerimonia di consegna del Ventaglio al Quirinale: «Non c'è futuro senza Unione Europea» Diretta

Giovedì 25 Luglio 2019, 11:30

In diretta dal Quirinale la Cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.«Non c'è futuro al di fuori dell'Unione Europea, importanza capitale non essere isolati», le parole del Presidente della Repubblica dal Quirinale.«In occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, si è registrato una grande partecipazione. Si apre con quel voto una fase nuova per l'Ue, con una diffusa richiesta di cambiamento, con una visione e un atteggiamento di maggiore solidarietà, specie nei confronti delle giovani generazioni». Ha aggiunto il Capo dello Stato durante la cerimonia.«Il Quirinale non compie scelte politiche, quelle competono e vengono contemplate dalle formazioni politiche presenti in Parlamento, nel rispetto della costituzione», spiega Mattarella.