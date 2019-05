Marini, malore dopo le dimissioni respinte: è ricoverata in ospedale

Lieve Malore per la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini dopo la riunione dell'Assemblea legislativa che ha respinto le sue dimissione da Presidente della regione. Marini - secondo quanto appreso dall'Ansa- si è sentita male una volta tornata a casa a Todi. Si è quindi recata all'ospedale di Pantalla dove viene sottoposta ad alcuni accertamenti. La presidente si trova ancora in osservazione in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque gravi.



L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha respinto le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, presentate in seguito all'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia. Lo ha fatto approvando con 11 voti favorevoli e otto contrari sulla mozione della maggioranza che chiedeva a Marini a recedere dal suo atto. C'è stato anche quello della stessa Catiuscia Marini tra gli 11 voti con i quali l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato la mozione di maggioranza con la quale le è stato chiesto di ritirare le dimissioni. IL voto di Marini ha di fatto ha permesso di raggiungere la maggioranza assoluta necessaria a far passare l'atto.



Spetterà ora a Marini, che ha preso la parola in aula, decidere se confermare o meno le dimissioni.



Catiuscia Marini deciderà "in tempi brevi e nel rispetto dell'articolo 64" dello Statuto della Regione Umbria se confermare o ritirare le dimissioni respinte dall'Assemblea legislativa.

"Ho agito sempre - ha sottolineato Marini - con onesta, in buona fede e nel rispetto della legge. So che ho fatto errori politici e umani ma ho sempre rispettato la legge". Sabato 18 Maggio 2019, 21:31

