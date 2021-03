Maria Elena Boschi e lo stalker: «Mi ha scritto di tutto per mesi, poi è venuto anche alla Camera»

Perseguitata da uno stalker per mesi, rompe il silenzio Maria Elena Boschi, che in alcune interviste pubblicate oggi da diversi quotidiani racconta la sua brutta esperienza con l'uomo che ha denunciato. Un racconto drammatico per l'ex ministra ed esponente di Italia viva: «Un uomo - racconta al Messaggero - mi ha scritto di tutto per mesi ogni giorno, anche più volte, via email. Poi si è presentato fisicamente alla Camera dei Deputati e anche in Toscana», ha detto.

Secondo Boschi, «l'odio e prima ancora l'invidia sono elementi devastanti nella cultura sociale del nostro tempo. L'essere donna ti espone di più perché ancora non è stata accettata una completa parità». Poi il messaggio dell'ex ministra per tutte le donne alle prese con stalker: «Denunciando ci si complica la vita, inutile negarlo. Ma non denunciando ci si complica di più. Quindi: denunciate, denunciate, denunciate. Lo Stato è vostro amico».

Il messaggio alle altre donne, riportato anche dal Corriere della Sera e dal Quotidiano nazionale, è di denunciare sempre in queste circostanze. «Per l'esperienza di ragazze che conosco e di validi servitori dello Stato che ho incontrato posso dirle che c'è grande professionalità e attenzione sia da parte delle forze dell'ordine che della magistratura per tutte le donne, non solo per quelle più conosciute. Sicuramente chi come me ha un ruolo pubblico non ha problemi nel rivolgersi alle istituzioni: non sono la prima, temo di non essere l'ultima a denunciare. E anzi tra le mie colleghe voglio ringraziare un'avversaria politica quale Giorgia Meloni che è stata tra le prime a esprimermi solidarietà», conclude la Boschi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 10:35

