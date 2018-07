Tanti auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella per i suoi 77 anni. Il @Quirinale trova in lui ogni giorno un perfetto interprete della carta costituzionale. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 23 luglio 2018

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..