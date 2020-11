Manuela Moreno, attacco sessista alla giornalista da Marco Taradash. La politica insorge: «Chiedi scusa»

Neanche l'avvicinarsi della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne sembra evitare agli uomini di prodursi in attacchi sessisti. Lo dimostra il caso di Manuela Moreno, giornalista e conduttrice del Tg2, che pochi giorni fa è stata vittima di un tweet assolutamente evitabile da parte di un collega, Marco Taradash.

Il giornalista e politico, esponente prima dei Radicali e poi di +Europa, ha ironizzato sulla 'mise' scelta da Manuela Moreno durante la conduzione del Tg2 Post. Lo ha fatto, però, nel modo più volgare e sessista possibile: con un gioco di parole, l'edizione del telegiornale di RaiDue, per Marco Taradash, diventa 'Tg2Bdsmpost'. Il riferimento è all'acronico Bdsm, che raccoglie alcune pratiche sessuali come il bondage, la dominazione e il sadomasochismo.

Il primo a replicare a Marco Taradash, rispondendo direttamente al tweet (che dopo quasi tre giorni è ancora lì, in bella vista e a disposizione di tutti gli utenti), è stato Maurizio Gasparri. «Da un radicale, un attacco sessista non ce lo saremmo aspettato. Urgono scuse», ha scritto il senatore di Forza Italia. Nelle ore successive, è seguita una condanna assolutamente bipartisan da parte degli esponenti politici.

Il #BDSM è negli occhi di chi guarda, malinconicamente. @nunimorenoTg2 sei fantastica, continua così! — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) November 23, 2020

Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia, non le ha mandate certo a dire a Marco Taradash in difesa di Manuela Moreno: «Il Bdsm è negli occhi di chi guarda, malinconicamente. Manuela sei fantastica, continua così!».

Proprio a due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tweet volgare contro la giornalista della Rai Manuela Moreno @nunimorenoTg2. Solidarietà a Manuela e a tutte le donne che devono subire le offese in rete. — Simona Bonafè 🇮🇹🇪🇺 (@simonabonafe) November 23, 2020

C'è poi Simona Bonafè, esponente del Pd ed eurodeputata, che sottolinea amaramente: «Proprio a due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tweet volgare contro la giornalista della Rai Manuela Moreno. Solidarietà a Manuela e a tutte le donne che devono subire le offese in rete».

Colpire una donna attaccandola su come liberamente sceglie di vestirsi mettendone così in discussione professionalità e serietà: anche questa è violenza. Solidarietà a Manuela Moreno @nunimorenoTg2 e al @tg2rai per il commento, questo sì davvero di pessimo gusto, di @mrctrdsh. — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 23, 2020

Sempre restando nell'ambito del centrosinistra, c'è una forte condanna anche da parte di Valeria Fedeli. «Colpire una donna attaccandola su come liberamente sceglie di vestirsi mettendone così in discussione professionalità e serietà: anche questa è violenza» - scrive la senatrice del Pd ed ex ministra dell'Istruzione - «Solidarietà a Manuela Moreno e al Tg2 per il commento, questo sì davvero di pessimo gusto, di Marco Taradash».

Tweet offensivo e sessista, vergognoso ancor di più perché pubblicato da un politico. @nunimorenoTg2 è una grande professionista e si merita il rispetto di tutti. pic.twitter.com/lYaQL0qPe3 — Elisabetta Gualmini (@gualminielisa) November 23, 2020

Un'altra donna di centrosinistra che si schiera apertamente in difesa di Manuela Moreno è Elisabetta Gualmini. «Tweet offensivo e sessista, ancora più vergognoso perché pubblicato da un politico» - il commento dell'eurodeputata - «Manuela Moreno è una grande professionista e si merita il rispetto di tutti».

