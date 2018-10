Manovra, testo inviato al Quirinale: tagli a spese militari, ma saltano i 100 milioni per le famiglie. Tutte le misure

manine galeotte, almeno si spera: il testo della legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato al Quirinale e approderà nell'Aula della Camera tra il 29 e il 30 novembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute d'Aula per consentire alle commissioni l'esame della Manovra.



almeno si spera: il testo della legge di bilancio, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato al Quirinale e approderà nell'Aula della Camera tra il 29 e il 30 novembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nelle giornate del 21 e 22 novembre non ci saranno sedute d'Aula per consentire alle commissioni l'esame della Manovra.

«La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per far crescere il nostro Paese, avanti così», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

SALTA INCREMENTO 100MLN A FONDO FAMIGLIA Salta l'incremento al fondo per la famiglia: la nuova bozza della manovra datata il 30 ottobre non contiene la misura che aumentava gli stanziamenti di 100 milioni all'anno dal 2019, così come invece previsto dalle versioni precedenti della legge di bilancio. La norma prevedeva il sostegno a misure in favore della natalità, della maternità e della paternità per contrastare la crisi demografica.

DAL 2019 ASSUNZIONE 400 PROF MUSEI MUSICALI «A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti». «A tal fine - si legge nella bozza - è autorizzata la spesa di euro 4,85 milioni, per il 2019, di 18,16 milioni, per il 2020, di 23,56 milioni, per il 2021, di 19,96 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni, per l'anno 2026 e di 21,56 milioni a decorrere dal 2027».

TAGLI A SPESE MILITARI PER 60MLN ALL'ANNO Tagli alle spese militari per 60 milioni di euro all'anno dal 2019 e di ulteriori euro 531 milioni nel periodo dal 2019-2031, si legge nella bozza. Sarà «il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne».