Manovra da 21,5 miliardi: dal reddito, alle pensioni, al superamento della Fornero

Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo Chigi. Ecco una tabella con i principali interventi e i relativi costi finanziari previsti.



«Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento», afferma un comunicato di Palazzo Chigi, che informa dell'invio alle Camere della nota di aggiornamento al Def. «Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine (1 miliardo), truffati per le banche (1,5 miliardi) sono previste in altri capitoli di spesa»



MISURE IMPEGNO PREVISTO IN MILIARDI

- Reddito e pensioni di Cittadinanza 9,0

- Quota 100 per superamento l.Fornero 7,0

- Raffarozamento dei centri per l'impiego 1,0

- Flat tax 2,0

- Assunzioni forze dell'ordine 1,0

- Indennizzi per i truffati delle banche 1,5

