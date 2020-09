Manovra, Governo al lavoro sulle misure: assegno unico per i figli under 18 e taglio al cuneo fiscale

In arrivo la prossima manovra economica: il Governo è al lavoro per le misure che comporranno la manovra, secondo quanto ha appreso l'agenzia ANSA da fonti di maggioranza. Tra le misure ci sarebbe un finanziamento di circa 6 miliardi per partire da gennaio con l'assegno unico per i figli fino a 18 anni e starebbe valutando un nuovo pacchetto di sgravi contributivi per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, dopo quelli introdotti con il decreto agosto. Per stabilizzare il taglio del cuneo fiscale anche tra i 28mila e i 40mila euro di reddito dovrebbero essere stanziati circa 2 miliardi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA