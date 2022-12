Manovra, ok della Camera alla fiducia: 221 sì e 152 no. Fdi attacca i tecnici per gli errori: «È colpa delle Ragioneria»

Comincia stasera alla Camera la votazione sulla fiducia che il governo ha posto sulla manovra, dopo momenti di caos e tensione. Seguirà la seduta fiume per l'approvazione della legge di bilancio, prevista all'alba. Il testo in Senato il 27 dicembre. Obiettivo l'approvazione definitiva entro il 30 per evitare l'esercizio provvisorio. Salvini: «Segnali concreti a chi ha meno». Il Pd: «Condoni e sanatorie, tagli a scuola e sanità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA