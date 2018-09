Il vicepremier Luigi Di Maio e il premier Conte hanno parlato lungamente al termine del vertice di maggioranza sui conti pubblici. Conte ha sottolineato che

Reddito di cittadinanza. «Il reddito di cittadinanza e la flat tax non sono alternativi. Il nostro obiettivo è decidere come spendere al meglio le tasse degli italiani e vedere come tagliarle, tutto a favore della vita dei cittadini. Ed è possibile farlo - dice Di Maio - nessuno vuole sfasciare i conti e distruggere l'Europa».



Conti in ordine. «La prossima manovra manterrà i conti in ordine ma sarà coraggiosa: rassicurerà i mercati, ma anche le famiglie che hanno bisogno, i cui figli non trovano lavoro».

Coesione con Tria. «Non c'è contrapposizione con il ministro Tria, c'è lavoro di squadra», Così il vicepremier Luigi Di Maio risponde ai cronisti che gli chiedono se la manovra manterrà il tetto del 2%. «Faremo una manovra che ridarà il sorriso agli italiani».



La manovra conterrà «misure espansive» ma «il nostro obiettivo non è sfidare la Ue sui conti», ha spiegatyo il vice premier Luigi Di Maio. «I parametri li stiamo discutendo adesso», ha aggiunto rispondendo a chi gli chiede se il governo nella nuova manovra fisserà il deficit-pil al 2%. «Stiamo facendo i conti che servono, il nostro obiettivo è realizzare le misure economiche, non sfidare l'Europa sui conti. La nostra linea -ha aggiunto Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda sulle divergenze tra Lega e M5S in termini di impatto delle misure sui conti pubblici- è realizzare dei punti programmatici, quali saranno i parametri economici lo stiamo decidendo e definendo in queste riunioni che ci permettono di fare un gioco di squadra per arrivare a un obiettivo comune».

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«nell'incontro di questa mattina abbiamo continuato a lavorare alla manovra economica e ci aggiorneremo anche domani. Stiamo approfondendo tutti i dettagli per varare un piano finanziario che tenga i conti in ordine e che consenta al Paese di perseguire un pieno rilancio sul piano economico-sociale: la nostra sarà una manovra nel segno della crescita nella stabilità».