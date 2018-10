«Nessun piano B» sulla manovra da far scattare in caso di un'emergenza spread a 400, e «deve essere chiaro» anche a Bruxelles, perché sulla manovra «il Governo non arretrerà». Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, lo sottolinea a margine di una visita al Villaggio Coldiretti. Dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis ci sarà

una fase di interlocuzione

con la Commissione Ue ma, ribadisce,

indietro non si torna

«C'è una vera e propria guerra contro il made in Italy e noi la dobbiamo combattere con tutte le nostre forze - ha detto ancora Di Maio -. Questi sono giorni importanti, non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l'Europa anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita». «Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e - ha aggiunto - come c'è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di maggio». «E questo significa che finalmente molte delle istanze che sono state tradite e ignorate - ha concluso - arriveranno al Parlamento europeo con il triplo, con il quadruplo della forza che hanno avuto in questi anni».