«Chi ora sta usando la canzone che ha vintocontro il governo sta a pezzi e, lasciatemele dire, fa anche un favore al governo stesso». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, intervenendo all'inaugurazione del Micam, il salone della calzatura in corso a Rho FieraMilano.«A me - aggiunge - piaceva la canzone di Cristicchi, ma non per questo mi lamento».