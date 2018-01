Domenico Fioravanti, due volte medaglia d'oro nel nuoto alle Olimpiadi Sydney, sarà candidato il 4 marzo alle elezioni politiche con il movimento 5 stelle. Lo apprende l'Ansa in ambienti pentastellati. Fioravanti sarà in lizza in un collegio uninominale in Piemonte.

