di Stefania Piras

Continua la trattativa tra M5S e Lega al Pirellone. Di Maio e Salvini sono arrivati e stanno passando in rassegna tutti i punti programmatici del contratto. Ci sarebbe l'ok condiviso su 15 punti dei 30 complessivi.



Oggi dunque secondo round del tavolo che dovrebbe vedere il ritorbi di temi più cari al Movimento come tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L'obiettivo, almeno per quanto riguarda il contratto, è finire nel pomeriggio. Si tenta da parte dei pentastellati dunque di portare a casa risultati spendibili soprattutto internamente. La base e i parlamentari non coinvolti nel tavolo infatti, vedendo la Flat Tax avanzare in modo spedito, hanno chiesto ai vertici di mediare e di non schiacciarsi troppo sulle posizioni del Carroccio che qui a Milano gioca in casa. Ci pensa la deputata capogruppo della commissione Bilancio a rassicurare tutti quando entrando al Pirellone stoppa gli scenari che vedono un Carroccio più rampante.

La questione del premier rimane sul tavolo. Il profilo del presidente del consiglio è ancora un volto anonimo. La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

«Non mi pare », dice sicura. Per lei è fondamentale infatti trovare una quadra sulle aliquote fiscali. Almeno due, ne chiede il Movimento per non agevolare troppo i redditi alti.